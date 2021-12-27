Концерт у Кобзона вони матимуть, а не Україну, – чеченець Осмаєв про погрози Кадирова

Глава Чечні Рамзан Кадиров зухвало заявив, що приєднав би Україну до Росії. На таку нісенітницю відреагував доброволець та чоловік вбитої Аміни Окуєвої Адам Осмаєв.

Свою думку Осмаєв опублікував у дописі у фейсбуці. Глава миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва наголосив, що гідні чеченці захищали та захищатимуть Україну від російської агресії.

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Жодні орди орків не поставлять нас на коліна

Жодні орди орків та їхніх рабів – зрадників чеченського народу, нас не ставлять на коліна! Концерт у Кобзона вони матимуть, а не Україну,

– написав Осмаєв.

Зазначимо, що обурливу заяву Рамзан Кадиров зробив 26 грудня під час пресконференції у Грозному. Глава Чечні сказав, що "Україну слід приєднати до Росії, якщо Зеленський продовжить антикремлівську політику".

Кадиров сам готовий "вирішувати українське питання"

Ба більше, Кадиров запевнив, що і сам "готовий вирішувати українське питання". Проте наразі його начебто про це не просили.

Більше тут Кадиров зухвало заявив, що приєднав би Україну до Росії або Чечню до України

Що відомо про Адама Осмаєва:

Осмаєв – майор збройних сил Республіки Ічкерія.

Був звинувачений у замаху на президента Росії Володимира Путіна.

Осмаєв воював на Сході України, з 2015 року він очолював міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва.

Також чеченський військовий був чоловіком легендарної волонтерки Аміни Окуєвої.

У 2021 році він отримав українське громадянство.

Про Рамзана Кадирова дивіться у програмі "Диктатори":

Текст публікації Адама Осмаєва:

Гідні чеченці захищали і захищатимуть Україну від російської агресії! Жодні орди орків та їхніх рабів – зрадників чеченського народу, нас не ставлять на коліна! Концерт у Кобзона вони матимуть, а не Україну.