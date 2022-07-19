Поневолені росією народи поволі готуються скинути з себе ярмо окупантів. Зокрема, Ічкерія почала задумуватися про омріяну свободу. Чеченські добровольці назвали необхідні передумови для звільнення Ічкерії.

Про це 24 каналу розповів речник батальйону імені Шейха Мансура Іслам Белокієв. Він каже, що звільнення Ічкерії від росії залежить від політичної складової.

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За його словами, робота і підготовка до деокупації Ічкерії і всього Кавказу завжди велася і буде вестися далі.

Звісно, ми прагнемо цього. Але маємо розуміти, що потрібна хоч якась підтримка, бо ми повністю окуповані сьогодні. Як наприклад, сьогодні окупований Маріуполь,

– сказав речник батальйону імені Шейха Мансура.

Він навів приклад маріупольців, які сьогодні не виходять і не звільняються від загарбників. "Це складно, треба підтримка ззовні. Але чи реально це з підтримкою? Звісно", – відповів Белокієв.

Що потрібно для звільнення Ічкерії

Чи є в Ічкерії підтримка ззовні? На його думку, сьогодні, на жаль, підтримка мінімальна.

Вона має бути в інформаційному плані, те, що ви зараз робите. А також в політичному плані – це визнання Ічкерії і право Кавказу на самовизначення. І третє – це, звісно, військова підтримка,

– наголосив Белокієв.

Він заявив, що Ічкерії потрібен також тил. "Як сьогодні в українців є тил – Європа, де вони можуть перечекати та звідки отримують зброю. Нам теж треба такий тил", – сказав речник.

Іслам Белокієв запевнив, що якщо у Ічкерії будуть всі ці три фактори, то, звісно, звільнення реальне.

Белокієв про звільнення Ічкерії та ставлення до Кадирова в Чечні:



Що відомо про Чеченську Республіку Ічкерію: дані з Вікіпедії