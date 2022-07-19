У батальйоні Шейха Мансура пояснили, чому саме зараз заявили про план деокупації Ічкерії

Добровольці з ічкерійського батальйону імені Шейха Мансура допомагають українцям у війні проти російських загарбників. Батальйон також готується до війни за незалежність Ічкерії.

Про це 24 каналу розповів речник батальйону імені Шейха Мансура Іслам Белокієв. Представники батальйону у липні заявили про підготовку до бойових дій у чечні.

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Белокієв зазначив, що плани із деокупації Ічкерії та всього Кавказу розробляються давно.

Чому батальйон оприлюднив свої наміри

За словами Белокієва, представники батальйону отримали інформацію про те, що серед російського військового контингенту, який дислокується у чечні, почали збирати людей до відправлення в Україну.

Ми були вимушені розкрити одну із наших карт, що ведемо підготовку (до бойових дій в Ічкерії – 24 канал), збираємо інформацію, щоб відтягнути це перекидання,

– наголосив він.

Белокієв додав, що одразу ж після оприлюднення заяви про наміри батальйону плани щодо відправлення російських військових із чечні в Україну змінилися.

"Був відданий наказ призупинити збори. Я вважаю, що це хороше досягнення", – зазначив речник батальйону імені Шейха Мансура.

кадиров запанікував

Белокієв додав, що на заяву одразу ж відреагував рамзан кадиров. Зокрема, він попросив розмісити базу ППО у горах чечні біля його рідного села Ахмат-Юрт. Мовляв, росії, як ніколи, потрібні нові стратегічні рішення, а система ППО в чечні – просто обов'язкова.

Речник батальйону імені Шейха Мансура пов'язує такі заклики із тим, що кадирову подзвонили із москви.

Йому сказали: "Тебе поставили для того, щоб приборкати чеченський народ. Чому якісь чеченці сьогодні готуються до бойових дій? Якщо щось станеться на одній із баз у чечні, ти будеш відповідати",

– сказав Белокієв.

Він додав, що від цього у кадирова почалася справжня паніка.

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