Чеченці контролюють ядерні об'єкти, – Арахамія

Арахамія підтвердив, що на атомних об'єктах наразі керують чеченські бойовики. Ніхто не може гарантувати безпеку, поки терористичні угрупування будуть на АЕС.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на спільному брифінгу з радником голови ОП Михайлом Подоляком, інформує 24 канал.

Увага Росія пришвидшує переговори, адже ситуація шкодить її іміджу, – Арахамія

На атомних об'єктах наразі керують чеченські бойовики, які вбили працівників, які контролюють ядерну безпеку,

– повідомив Давид Арахамія.

За словами нардепа, усю ніч керівництво держави доводило міжнародній спільноті, що ми не можемо гарантувати безпеку, і навіть Росія не може гарантувати, що у чеченських бойовиків в голові.

Вони можуть шантажувати й Росію, фактично, конкретні терористичні угрупування захопили атомні об'єкти,

– додав Арахамія.

Що відомо про захоплення Запорізької АЕС

Окупанти захопили майданчик Запорізької АЕС. Однак персонал електростанції контролює стан енергоблоків.

Запорізька атомна електростанція – найбільша в Європі й шоста у світі. У ній працюють 6 атомних енергоблоків по мільйону кіловатів кожен. І от цей об'єкт зараз – у реальній небезпеці через напад росіян.

Відомо, що атакувати електростанцію впродовж ночі на 4 березня. У результаті обстрілів ЗАЕС міг статися ядерний вибух.

Наразі радіаційний фон на території Запоріжжя, на щастя, в нормі.

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