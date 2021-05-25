Чеченський слід: чи є "зрада" в санкціях України проти кримінальників

14 травня на засіданні РНБО було ухвалено нову порцію санкцій. Цього разу вони стосувались кримінальних елементів – так званих "злодіїв у законі" та лідерів етнічних мафіозних угруповань, зокрема чеченських, що діяли на території України. У цього рішення одразу знайшлися критики.

Санкції, які були введені у дію 21 травня, стосувались понад 600 осіб, але імен їх названо одразу не було. Це породило хвилю чуток та пошуків "зради" – улюбленого заняття політизованого українського суспільства.

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Хто розганяв "зраду"

Рупорами "зради" цього разу стали колишні народні депутати та лідери "Правого сектору" – Дмитро Ярош і Борислав Береза.

Береза повідомив, що "влада зливає патріотів" і хоче під виглядом боротьби з криміналом звести рахунку з чеченськими добровольцями, що воювали на боці України проти росіян на Донбасі.

Істеричний допис Борислава Берези:

Ярош пішов далі й пригрозив "силовим варіантом", якщо влада не капітулює та не залишить його чеченських побратимів у спокої.

Ультиматум Дмитра Яроша:

Ці два дописи спричинили каскадний ефект у соцмережах та спровокували нову порцію звинувачень, які дуже активно почали поширювати урапатріоти з табору так званих "порохоботів". До кампанії долучилося чимало людей, зокрема – чинних народних депутатів. Один з них – представник політсили Петра Порошенка та глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Нардеп Чубаров обурений:

Чубаров свого часу вже захищав одного з учасників санкційних списків – Салмана Сайнароєва. Восени 2019 року того звільнили з-під варти на поруки саме Рефата Чубарова, після чого той підставив поважного політика і зник, а згодом був оголошений у міжнародний розшук.

І Чубаров, і Береза заявили, що у санкційних списках перебуває лідер чеченського добробату імені шейха Мансура Муслім Чеберлоєвський – особистий ворог нинішнього проросійського керманича Чечні Рамзана Кадирова та послідовний борець за незалежність своєї батьківщини.

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Береза навіть назвав його номер у списках – 632-й. Втім, під таким номером Муслім Чеберлоєвський не значиться (замість нього інший чеченець з цього добробату – Умхан Автаєв), його взагалі немає в цих списках. На відміну від панів Берези та Чуброва ніхто в РНБО (а це, нагадаємо, колективний орган) не побачив у ветерані багатьох війни Чеберлоєвському новітнього Гассана ас-Саббаха, що замість Аламуту отаборився десь під Маріуполем і з "сектору М" координує діяльність сучасних асасинів.

З іншого боку, сам Чеберлоєвський у давньому інтерв’ю "Кавказ. Реаліям" визнав, що неодноразово порушував закони України, жив у нашій державі незаконно й регулярно перетинав державні кордони України у різних напрямках. Але то все було до війни з Росією, а тому до справи немає стосунку.

Кримінальні авторитети чи бійці

Дійсно, навколо вихідців з Північного Кавказу, що проживають в Україні, легалізувались та деякі навіть отримали статус учасників бойових дій є чимало скандальних історій. Вони не пов'язані з воєнними діями, а мають кримінальний присмак. Втім, це стосується не лише кавказців.

Російська збройна агресія створила для цього умови та відкрила портал у нові "темні віки", де відсутній закон та панує право сильного. Люди зі зброєю стали "господарями життя" та не відмовили собі у "маленьких грішках". На жаль, серед них були й ті, що воювали за Україну, від імені України та іменем України. Горезвісний приклад міліцейської роти, а насправді банди "Торнадо" цю тезу підтверджують. Як підтверджує й історія колишніх героїв – Семена Семенченка, Надії Савченко та Володимира Рубана.

Приклад злочинного угруповання "торнадівців" поодиноким не був. Багато ветеранів скоїли тяжкі злочини та стали фігурантами кримінальних справ. Замовні вбивства, збройні пограбування, наркотики, контрабанда, викрадення людей – ось далеко не повний список злочинних дій, повсомязаних з цими пасіонаріями. І тут зовсім "не влада зливає патріотів", а деякі люди, яким сподобався гіркий смак війни, побачили у ній "можливість" і не хочуть повертатись до мирного життя. Ось така неприємна і незручна правда.

Я ж не кажу, що наші все – янголи. І якщо хтось із наших бійців зробив щось протизаконне – затримуйте його, штрафуйте, нехай відпрацьовує. Нехай навіть у в'язниці сидить – але тут, на території України. Навіщо ж здавати людину туди, цим варварам? Як ви можете відправляти людей на забій, на смерть?!

– схильність окремих бійців до протиправних дій підтверджують і в добробаті імені шейха Мансура підтверджує їх командир Муслім Чеберлоєвський у давньому інтерв'ю ресурсу UaPortal восени 2018 року.

Ці слова стосувались інгуша Тимура Тумгоєва, якого у 2018 році Україна екстрадувала до Росії, але можуть бути поширені й на інших підлеглих Чеберлоєвського.

Нагадаємо у 2018-му "хрестовий похід" проти вихідців з Північного Кавказу спробувала влаштувати Генеральна Прокуратура. Її тодішній очільник – Юрій Луценко – добряче попіарився на темі та наробив гучних заяв. У вересні 2018 року Юрій Луценко офіційно заявив, що Тумгоєв – злочинець, який лише удає з себе бійця добробату й учасника АТО. Підставою для екстрадиції інгуша до Росії стала нібито його приналежність до терористів "ІДІЛ".

Тумгоєв, справа якого по "червоній картці" Інтерполу розглядалася 2 роки, ніколи не заявляв про свою участь в АТО/ООС. Протягом цих двох років він мав усі можливості виїхати в третю країну. Йому двічі відмовила в притулок на території України міграційна служба МВС. У зупинці його екстрадиції відмовив і Європейський суд з прав людини,

– Юрій Луценко на брифінгу 18 вересня 2018 року заявляє, що громадянин Росії за 2 роки не надав доказів того, що воював з окупантами.

Слова Луценка мали великий резонанс, призвели до зіткнень під ГПУ та "самозапилення" газом одного з оборонців будівлі, а також породили звинувачення у тому, що "влада зливає патріотів". Це саме нині говорять політичні прибічники колишнього генпрокурора.

Нині завжди активний у соцмережах Луценко, який має власну думку з будь-якого приводу, ніяк не коментує внесення бійців чеченського батальйону до санкційних списків. Можливо, через те, що нині влада продовжує справу, яку він не завершив.

Річ у тім, що РНБО внесла у списки лише тих представників добробату, що дійсно мають проблеми з законом. Та ще і які.

Хто є хто

Номер 635 – чеченець Алві Вутсаєв був встановленим учасником викрадення людини у грудні 2020 року. Це була гучна справа – на замовлення скандального забудовника Максима Микитася Вутсаєв з подільниками викрали юриста Олега Мірошниченка. Нині Вутсаєв притягнений до відповідальності та перебуває у колонії.

Алві Вутсаєв – учасник банди, що за твердженням правоохоронців діяла на замовлення Микитася:

Вже згаданий вище Салман Сайнароєв (номер 659 у списку РНБО) підозрюється у гучному пограбуванні київського ювелірного магазину та вбивстві охоронця. Нині він переховується від слідства після того, як за сприяння Чубарова вийшов на волі та обіцяв бути чемним.

Муслім Ідрісов (номер 646 у списку РНБО) є засудженим за контрабанду зброї. Умхан Автаєв, за відомостями правоохоронців, підозрюються у контрабанді з "ДНР"/"ЛНР", а також зв'язками зі спецслужбами РФ.

До всіх згаданих осіб у правоохоронців були цілком конкретні питання та звинувачення, що були підкріплені доказами та фактами. Інша справа – чи можна повною мірою їм довіряти, адже українська правоохоронна та судова система себе неодноразово скомпрометували, але в цьому разі питання заходить до глухого кута, виходу з якого годі й шукати.

У понеділок, 24 травня, відповідальні особи МВС повернулися до роботи після вихідних та пояснили, що до списків РНБО потрапили особи з кримінальним флером. Також було підтверджено, що нікого з тих, хто воював за Україну, але оступився, ее будуть віддавати агресору.

Примирливий пост Дмитра Яроша:

Після цього і Борислав Береза, і Дмитро Ярош змінили гнів на милість та написали у себе на сторінках, що зради немає. То ж питається, для чого був весь цей балаган?

Береза скасовує "зраду":

Схоже, лише для того, щоб колишній учасник проросійських пропагандистських проєктів Береза записав себе в переможці над системою та знову увірував у силу соцмереж.