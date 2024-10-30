Після атаки дронами: з'явилися супутникові знімки російського університету спецназу в Чечні

У Чечні Російський університет спецназу 29 жовтня атакували дрони. З'явились супутникові кадри, на яких видно наслідки удару.

Російська служба "Радіо Свобода" показала кадри, які зроблені о 10:10 після атаки дронами. Самопроголошений глава Чечні Рамзан Кадиров навіть заявив, що внаслідок атаки дрона по будівлі в Гудермесі є жертви серед полонених військовослужбовців ЗСУ, проте це непідтверджена інформація.

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Що відомо про наслідки атаки

На кадрах видно дим, що підіймається з даху будинку. Видання називає декілька версій того, які дрони могли атакувати університет в Чечні, який названий ім'ям Путіна. Зокрема, є версія, що:

це могли бути українські дрони;

українські джерела кажуть, що безпілотник запустили з території сусіднього Дагестану й атака пов'язана з конфліктом навколо маркетплейсу "Вайлдберріз", де Кадиров виступив на підтримку однієї сторони і навіть оголосив "кровну помсту".

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До речі, раніше самопроголошений глава Чечні Кадиров говорив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну навчання там пройшли тисячі людей, які згодом пішли на війну.

Варто сказати, що джерела 24 Каналу в спецслужбах заявили, що дрон могли запустити з Дагестану або Інгушетії. Адже вони межують з Чечнею та розташовані на Північному Кавказі.