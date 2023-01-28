Польський прем'єр вважає, що Чечня може стати незалежною від Росії

Народи, що входять до складу Росії, мають шанс звільнитися від гніту і стати по-справжньому вільними. Зокрема це стосується Чечні, яка останні декілька десятиліть намагалася відокремитись.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в одному зі своїх інтерв'ю. На його думку, чеченський народ заслуговує мати суверенну країну.

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Чечня заслуговує на свою незалежність від Росії

Матеуш Моравецький пояснив, що деякі частини країни-агресорки є справжніми в'язницями для інших народів. Наприклад, Чечня, яка довгий період намагалася вибороти свою незалежність, однак Росія так і не випустила її зі своїх кігтів.

Є частини Росії, які є в'язницями для інших народів. Ці частини Росії можна було б звільнити, як, наприклад, Чечню. Вони могли б стати незалежними. Вони боролися за свою свободу протягом століть, а останні кілька десятиліть – з великою мотивацією. Я вважаю, що ця країна заслуговує на свою незалежність,

– констатував Моравецький.

Польський прем'єр додав, що дуже хоче, аби країни-сусіди могли спокійно розвиватися і країна-агресорка не шкодила їм. За його словами, зараз багато держав хоче, щоб з Росії вийшли поневолені народи й творили власну, не загарбницьку історію.

Було дві російсько-чеченські війни: перша – у 1994 – 1996 роках, а друга – у 1999 – 2009 роках. Зауважимо, що в інтерв'ю російській газеті "Коммерсантъ" Путін повідомив, що другої війни з Чечнею не буде. Однак того ж вечора танкові підрозділи росармії увійшли в Наурський і Шелковський райони країни. Свою агресію Росія назвала "контртерористичною операцією". Війна тривала понад 10 років і завершилася поразкою чеченського народу. Зараз Чечню очолює вірний Путіну Рамзан Кадиров.

До слова, путінський "лідер" Чечні Рамзан Кадиров активно використовує своїх бойовиків у повномасштабній війні в Україні. Ними, зокрема, залякують російських солдатів. Кадирівці створюють загородзагони, а якщо російські військові вирішують відступати, –розстрілюють їх.