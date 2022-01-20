Чехія готова надати Україні зброю та військове обладнання

Міноборони Чехії заявило про готовність надати Україні військову допомогу на тлі інформації про ймовірне вторгнення Росії. Київ має самостійно визначити, якого озброєння потребує.

Необхідну зброю та військове обладнання нададуть або продадуть Києву. Про це сказала міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

Читайте також Кулеба заявив про поставку летальної зброї в Україну та найбільшу з 2014 року допомогу від США

Чернохова розповіла про консенсус в урядовій коаліції. Вона зазначила, що її погляди стосовно допомоги Україні збігаються із думками міністра закордонних справ Яна Ліпавського.

Україна має визначити, яку зброю треба

За словами міністерки, Київ повинен визначити перелік зброї та обладнання, які потрібні Україні.

Тоді Празі треба буде узгодити це питання з Вишеградською четвіркою, куди входять також Польща, Словаччина та Угорщина. Можливо, тему обговорять ще з Німеччиною, Австрією, або з країнами Балтії.

Чехія історично, політично та союзницьки – на боці України. Якщо Україні буде потрібно, ми спробуємо допомогти,

– наголосила Чернохова.

Іноземна допомога Україні від інших держав

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США надали Україні 200 мільйонів доларів та летальне озброєння. Це найбільша допомога від США з 2014 року.

18 січня Велика Британія почала надавати Україні легку протитанкову зброю. Міністр оборони Бен Уоллес заявив, що рішення ухвалили на тлі "загрозливої поведінки Росії".

Може бути цікаво – Британські "Джавеліни" в Україні / WTF:

Таку підтримку міжнародна спільнота висловлює Україні через загрози нападу Росії. Американська розвідка застерігає, що агресор може вдатись до вторгнення, оскільки стягує війська вздовж українських кордонів.