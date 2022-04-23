Чехія має намір замінити Росію у Раді ООН із прав людини

23 квітня 2022 , 03:47
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Джерело:

МЗС Чехії

Чехія має намір замінити Росію у Раді із прав людини Організації Об'єднаних Націй. Країна навіть подала свою кандидатуру.

Відповідну інформацію оприлюднило Міністерство закордонних справ Чехії. Про це вони написали у твітері 22 квітня, опублікувавши відповідні документи. 

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Чехія хоче замінити Росію в ООН

Чехія хоче замінити Росію в раді, ми щойно подали кандидатуру. Підтримка прав людини є пріоритетом для чеського уряду, 
– повідомили у чеському МЗС. 

Там також пригадали, що Москва повинна нести відповідальність за агресію, людські страждання та руйнування в Україні.

 Додали, що саме тому членство Росії у Раді ООН з прав людини зупинили

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Автор: Діана Квасневська