Чехія передасть Україні два ЗРК "Куб" і може розглянути передачу навіть літаків

Перед масштабним контрнаступом на окупантів країни-партнери не перестають допомагати Україні зброєю. Так, у Чехії пообіцяли передати дві системи протиповітряної оборони "Куб", а також ракети до неї.

Ба більше, у Чехії розглянуть можливість надання нашій державі й винищувачів L-159. Про це ЗМІ заявив президент країни Петр Павел.

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Чехія передасть ЗРК та ракети до них

Петр Павел в етері Чеського радіо зазначив, що сьогодні вирішальним фактором для України є забезпечення достатньою кількістю бронетехніки та боєприпасів. Усе через те, що вирішальні бої точитимуться на землі.

Це те, чого не вистачає Україні, тому що вирішальна частина битви повинна буде пройти на землі,

– сказав він.

Чеський президент також нагадав, що його держава уже передала Україні багато озброєння. Зокрема, мовиться про близько сотні танків і стільки ж БТР, а також багато боєприпасів.

Однак його країна не збирається зупинятися у допомозі, тож зараз на стадії постачання перебувають два ЗРК "Куб", а також відносно велика кількість ракет до них. Ба більше, за словами Павла, Чехія може надавати боєприпаси не лише з власних ресурсів, а й з ресурсів третіх країн.

При цьому ці ЗРК ЗСУ зможуть одразу використовувати на полі бою, адже вони уже мають воїнів, що вміють з ними працювати.

Україні потрібна авіація

. ЗРК "Куб" – це радянська розробка, яка використовується для наведення на літаки або гелікоптери. За свій зовнішній вигляд вона отримала прізвисько "три пальці смерті".

Однак, на думку Петра Павла, для підготовки до вирішальної фази війни Україні потрібна також й авіація. За його словами, держави-партнери України наразі утримуються від надання сучасних винищувачів нашим захисникам з декількох причини.

Передусім тому, що навчання щодо їхнього використання займе відносно багато часу. А по-друге, тому, що ці літаки містять секретні системи, і союзні країни не хочуть, щоб вони потрапили до рук Росії.

Але я знаю, що переговори тривають, і здивуймося, якщо врешті-решт Україна отримає кілька F-16, можливо, з демонтованою частиною цього обладнання,

– сказав Петр Павел.

Президент додав, що варто подумати, чи могла б Чехія надати Україні літаки L-159. Це доволі сучасні винищувачі, які свій перший політ здійснили у 1997 році. Їх би могли надати військовим нашої держави з "певним видом і перспективою переозброєння".

На думку Петра Павла, ці винищувачі, "як літаки безпосередньої авіаційної підтримки, могли б суттєво допомогти Україні в контрнаступі".