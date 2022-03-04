Чехія з нами: у Празі 80 тисяч людей підтримали українців

У столиці Чехії зібрався багатотисячний мітинг на підтримку України. Люди виступили проти агресії Росії.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, мітинг об'єднав 80 тисяч людей.

Важливо Якщо Путін планував ізолювати Росію, то його план вдався, – Блінкен

Раніше анонсували, що ввечері 4 березня на Вацлавській площі у центрі Праги пройде великий мітинг на підтримку України. У його ході відбудеться прямий телеміст з українським лідером Володимиром Зеленським.

Він у прямому ефірі звернеться до пражан, а також учасників аналогічних мітингів, які паралельно пройдуть в інших містах Європи – у Франкфурті, Парижі, Братиславі, Леоні, Відні, Тбілісі, Вільнюсі та інших.



Багатотисячний мітинг у Празі / Фото з фейсбуку Михайла Федорова

Додамо, що чехи підтримують Україну та захоплюються мужністю нашого народу. Позитивно вони оцінюють і дії українського лідера Володимира Зеленського. А онлайн-магазин текстилю у Чехії навіть запропонував своїм покупцям подушки, на яких зображений чинний президент України.

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