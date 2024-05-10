Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 одній з бригад
10 травня 2024, 11:26Читать новость на русском
Джерело:Микола Олещук
Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16. У Повітряних силах зазначили що крім поставок самого F-16, важливо створити потужну навчально-матеріальну базу для молоді.
Тренажер винищувача уже отримала одна з бригад Повітряних сил. Українські спеціалісти вже зайнялися тестуванням та підготовкою основного модуля до експлуатації.
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