Чехія переносить свої дипломатичні установи на захід України: яке місто обрали

До Ужгорода з робочою поїздкою приїхали чеські дипломати. Мета їхнього візиту – обговорення розміщення у місті Генерального консульства Чехії.

До українського міста прибули заступник міністра закордонних справ Чехії Мартін Смолек, заступник посла Чехії в Україні Іржі Преклік та Генеральний консул Чехії у Львові Давід Нови.

Зверніть увагу "Коли нам говорять, що росія процвітає": як Чорні Запорожці бачать окупантів

Чехія переносить дипломатичні установи в Ужгород

Чеські дипломати у рамках цього візиту зустрілися з очільником Закарпатської обласної ради Володимиром Чубірком. Головна мета візиту – обговорення питання щодо:

постійного розташування в Ужгороді Генерального консульства Чеської Республіки,

тимчасового розташування в обласному центрі Закарпаття посольства Чехії.

Чубірко повідомив, що вони оглянули одну з будівель, яку можна буде тимчасово використати для дипломатичних установ для партнерів з Чехії. Крім того, сторони обговорили деталі та особливості дипломатичної місії Чехії в Україні в умовах воєнного стану.

Дипломати з Чехії також домовилися про надання подальшої гуманітарної допомоги Україні під час зустрічі з очільником обласної ради. Партнери з європейської країни відвідали пункти проживання й харчування тимчасово переміщених українців в Ужгороді.

Звернення Володимира Зеленського від 18 березня: дивитися відео