Чехія планує змінити свого посла в Україні: ЗМІ назвали ймовірних кандидатів

Чехія готує заміну для свого нинішнього посла в Україні Радека Матули. На цій посаді він пропрацював стандартні 4 роки.

Повідомляється, що чеське міністерство закордонних справ розгляне питання про переведення нових співробітників у посольство в Києві.

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За даними ЗМІ, кандидатом на посаду посла повинен стати нинішній заступник директора іноземного департаменту канцелярії президента Чехії Петр Пірунчик.

Що про нього відомо

Хоча у нього є дипломатичний досвід, його відправляли за кордон тільки один раз, на молодшу посаду третього секретаря посольства Чехії у Москві.

Переважно його завданням була участь у підготовці чесько-російських консультацій, які мали врегулювати відносини між Прагою та столицею країни-агресора.

Сам Пірунчик не спростував і не підтвердив інформацію про своє можливе висунення на пост посла в Україні, а також дотримувався традиційного "без коментарів".

Водночас пишуть, що він не єдиний можливий кандидат, і називається ім'я Петра Куберната, який раніше обіймав посаду посла у Люксембурзі та Нідерландах.

Нові посли призначаються Міністерством закордонних справ і затверджуються урядом, але для отримання посади їм потрібні вірчі грамоти, підписані президентом.