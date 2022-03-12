Чехія не справляється з напливом біженців із України та просить ЄС про допомогу

Чехія майже вичерпала свої спроможності повноцінно приймати біженців. Країна звернулася до ЄС і просить активувати механізм цивільного захисту та допомогти з поселенням тисяч людей.

Про це у суботу, 12 березня, повідомила речниця чеської рятувальної служби Павла Якубкова.

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Ми намагаємося знаходити усім житло, але скоро зможемо пропонувати тільки мінімальні умови з мінімальними зручностями,

– сказала прессекретарка.

За її словами, ще є спортзали та складські приміщення, які важко назвати комфортними житловими умовами, але коли вичерпаються і ці можливості, доведеться встановлювати наметові містечка.

Будинки для розміщення людей

Чехія просить надати їй через механізм ЄС модульні будинки для розміщення людей. В країні є вже 7 таких комплектів, у кожному можна буде розмістити 150 осіб. Сподівається отримати ще 25 для 2 000 осіб.

Ми намагаємося допомагати українцям чим можемо, але наша спроможність приймати людей фактично вичерпалась, ми більше не можемо бути країною призначення. І просимо, щоб біженців приймали також в інших країнах,

– вказала Павла Якубкова.

Вона додала, за час повномасштабної війни з України до Чехії приїхали 102 тисячі людей і уряд припускає, що найближчим часом приїдуть ще стільки ж. З них:

30% осіли у Празі;

12% – у Південній Моравії;

близько 10% – у Центральній Богемії.

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