Чехія та Росія залишать у посольствах лише по 7 дипломатів

Чехія та Росія узгодили загальну кількість працівників диппредставництв, які мають залишитися у столицях. Дипломатів загалом буде по 7.
Джерело:МЗС Чехії
Російська сторона вирішила обмежити кількість російських працівників посольства та "Чеського дому" в Москві відповідно до кількості чеських працівників у посольстві Росії в Празі.
Читайте також Солідарні з Чехією: країни Балтії висилають російських дипломатів
Позиція МЗС Чехії
У чеському МЗС стверджують, що ці працівники в Москві виконували службову діяльність і не брали участі у безпосередньому виконанні дипломатичних та консульських функцій. Однак це створює труднощі, тому міністерство змушене включити факт скорочення до майбутніх переговорів про чисельність персоналу в обох посольствах.
Крім того, ЗМІ писали, що в посольстві Чехії та "Чеському домі" працюють близько 110 росіян, а в російському посольстві в Празі – близько 20 чехів.
Скільки дипломатів залишаються
У посольствах Москви та Праги залишиться:
- по 7 дипломатів,
- 25 технічних працівників,
- 19 адміністративно-технічних працівників.
Що цьому передувало
- У Чехії 17 квітня вислати з країни 18 російських дипломатів. Чеські спецслужби ідентифікували їх як офіцерів російської розвідки.
- Підозрюють, що вони причетні до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце у 2014 році. Тоді загинули 2 людей.
- У відповідь Росія вислала 20 чеських дипломатів.