Чехія виконує ультиматум: ще більше дипломатів Росії повинні покинути Прагу

Чехія таки скорочує чисельність російського посольства у Празі. Це роблять для того, аби урівняти кількість працівників у дипломатичних відомствах країн.

Про таке рішення на брифінгу 22 квітня повідомив новий очільник чеського МЗС Якуб Кулганек. Він пояснив, що обмеження кількості дипломатів є стандартним кроком.

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Й додав, що Прага діє відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Російські дипломати мають час до кінця травня, аби покинути Чехію, пише видання Novinky.

Чому Чехія пішла на такий крок

Після того, як Прага оголосила персонами нон-ґрата 18 дипломатів Росії, у посольстві цієї країни у Празі працюють 27 дипломатів та 67 адміністративно-технічних працівників.

Натомість після того, як Кремль у відповідь вислав 20 чеських дипломатів, у посольстві у Москві залишилося лише 5 дипломатів та 19 адміністративно-технічних працівників.

Тож Кулганек поставив ультиматум: якщо Росія не прийме назад усіх 20 висланих дипломатів, Прага скоротить кількість дипломатів й у російському посольстві.

Російській стороні дали час на його виконання до 12:00 22 квітня, однак там на запит не відповіли. Раніше у Путіна заявили, що вимоги чеської сторони є "безперспективними".