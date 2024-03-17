Це не вдається навіть США: Чехія тихо "полює" за снарядами для України, – WSJ

Чехія придбала близько 800 тисяч артилерійських снарядів від різноманітних постачальників по всьому світу для України. Зокрема, вона знайшла ще 700 тисяч, які можна купити додатково.

Повідомляється, що мова йде про 300 тисяч снарядів радянського зразка та близько 500 тисяч снарядів західного виробництва. Як зазначають у чеському уряді, у міру надходження коштів буде доступно більше снарядів.

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Стабілізація фронту та відновлення переваги

За словами чеських посадовців, поставки, які можуть надходити до України вже незабаром, будуть здійснюватися через брак боєприпасів і військ, які змушують українську армію відступати на деяких ділянках.

Ба більше, про виснаження українських сил, які зараз випускають лише два снаряди на кожні 10 пострілів Росії, писали раніше і розвідки західних країн. Водночас Росія навпаки нарощує внутрішнє виробництво та залучає союзників, таких як Північна Корея, Іран та Білорусь, до поставок.

Деякі військові аналітики кажуть, що Україні потрібно до 200 тисяч снарядів різного калібру щомісяця, щоб отримати перевагу. Поставки, організовані Чехією, можуть допомогти воїнам просуватися далі й вести оборону.

На відміну від США, Франції чи Німеччини, які в основному зосереджувалися на нарощуванні внутрішнього виробництва для постачання в Україну, чеські чиновники заявили, що їхня ініціатива зосереджена на закупівлі наявної зброї.

Повідомляється, що чехи почали "тихо" їздити по світу, укладаючи угоди про продаж і домовляючись про експортні ліцензії з десятками країн-виробників.

Зокрема, чеські чиновники заявили, що минуле країни як колишнього радянського сателіта стало несподіваною перевагою. Це подарувало країні як значну збройову промисловість із глобальними клієнтами, так і добрі стосунки з багатьма країнами Глобального Півдня з великими запасами зброї радянських часів і спроможністю виробляти більше.

Офіційні особи не коментують, звідки надходять снаряди, але кажуть, що серед постачальників є деякі союзники Росії. Натомість за словами західних чиновників, аналогічні звернення США та західноєвропейських країн до потенційних постачальників в Африці, Азії та Латинській Америці були відхилені.

Ба більше, офіційні представники Альянсу та ЄС публічно підтримали чеську ініціативу. Німеччина наразі пообіцяла виділити понад 500 мільйонів євро, що, безумовно, є найбільшим зобов’язанням.

Конфіденційність – ключова ланка

Спеціальний представник Чехії з питань України Томаш Копєчний стверджує, що підхід Чехії полягав у тому, щоб діяти як посередник, який допомагав у переговорах щодо угоди.

За його словами, Прага звернулася до країн, які мають або виробничі потужності, або сумісні боєприпаси на складах, і зв’язала їх із країною Заходу, яка оплатить доставку.

Потім Чехія організує логістику, відправляючи поставки або через власні кордони, або через треті країни, приховуючи будь-який прямий зв’язок між країною походження та Україною, щоб не наражати постачальника на гнів Москви.

Конфіденційність тут є ключовою: ми розмовляємо і будемо розмовляти з ким завгодно, незалежно від їх прихильності чи політичної позиції - за дуже небагатьма винятками, такими як Північна Корея,

– вважає радник чеського уряду з національної безпеки Томаш Пояр.

Заступник міністра оборони країни Ян Жірес переконаний, що зусилля Праги виявили невідповідність між дружнім ставленням деяких урядів до Росії публічно та їхньою відкритістю до ділових відносин із союзниками України в приватному порядку.

"Якщо ви приїжджаєте з купою грошей, вони зацікавлені, і Чехія вважається нейтральною в порівнянні зі США, які часто поляризують", – заявив голова Центру європейських цінностей політики безпеки, аналітичного центру в Празі Якуб Янда.

Питання життя або смерті для українців

У той час як великі західні держави, такі як США, обговорювали небезпеку надсилання нових типів зброї в Україну через страх спровокувати Москву, Чехія рано почала постачати основні бойові танки, ракетні установки та великі артилерійські установки до Києва.

До речі, ракету-носій для ракет, які потопили флагман Чорноморського флоту Росії "Москва", доставила Чехія.

Було прикро спостерігати за бездіяльністю країн, які є набагато багатшими та могутнішими, коли це було питанням життя чи смерті для українців, а отже, і для нас,

– вважає Копєчний.

Ланге сказав, що успіх чеської ініціативи став уроком для більших членів НАТО, які зосередилися на нарощуванні власного виробництва зброї, повільному процесі, який зараз обмежує поставки для України.