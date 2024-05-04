У Чехії пропутінські байкери "вшанували" пам'ятник червоноармійцям: місцеві вийшли на протест

У чеському місті Брно організували протест проти учасників мотопробігу проросійських байкерів. Вони прийшли покласти вінки до пам'ятника червоноармійцям.

Приводом для протесту стала зупинка на "Дорозі Перемоги", організована групою Night Wolves MC Europe, філією російського мотоклубу "Нічні вовки". Повідомляється, що він має зв'язки з російським диктатором Владіміром Путіним.

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Небезпека російського імперіалізму

Великий банер з написом "Ми вітаємо делегатів російської терористичної федерації" і група людей з прапорами Європейського Союзу, НАТО та України чекали сьогодні перед головним входом на Центральне кладовище в Брно на прибуття прихильників пропутінського угруповання "Нічні вовки".

Вони прийшли покласти вінки до пам'ятника червоноармійцям. Мотоциклісти розпочали свою 10-ту подорож цього року в місті Міхаловце, Словаччина, зупиняючись по дорозі біля пам'ятників загиблим у Другій світовій війні. Протести проти зупинки на "Дорозі Перемоги" був організований групою "Капутін".

З моменту анексії Криму у 2014 році наша група неодноразово організовувала подібні акції протесту, щоб привернути увагу до небезпеки російського імперіалізму,

– сказав Петр Лажньовський від імені групи "Капутін".

Відомо, що у понеділок, 6 травня, мотоциклісти прибудуть до празьких Ольшан. Окрім чехів та словаків, фанати "Нічних вовків" приїхали з Німеччини, Македонії та Естонії. Група пройшла повз протестувальників і попрямувала до Почесного поховання Червоної Армії. Зазначається, що там пролунали чеський і словацький гімни, учасники акції поклали вінки та квіти до пам'ятника.

Згодом байкери та їхні прихильники знову пройшли повз протестувальників з прапорами. Байкери не реагували на їхню присутність, кілька протестувальників вступили з ними в дискусію. Ба більше, один з прихильників "Нічних вовків" спробував загасити цигарку українським прапором, але обійшлося без серйозних сутичок між двома сторонами.

Чи будуть протестувати знову

Група "Капутін" готує наступну акцію протесту на понеділок, коли прихильники "Нічних вовків", як очікується, прибудуть на Ольшанське кладовище. Російські члени угруповання не беруть участі в мотопробігу, оскільки з початком війни в Україні їм заборонено в'їзд до Чехії.

Це є частиною санкцій, які Європейський Союз наклав на Росію після її вторгнення в Україну. Щороку мотоклуб "Нічні вовки" організовує пробіги європейськими країнами, в тому числі Чехією, з нагоди річниці закінчення Другої світової війни.

Втім, їхні дії викликають обурення влади, оскільки об'єднання часто називають вкрай націоналістичним. Крім того, керівник "Нічних вовків" Александр Залдостанов перебуває у санкційному списку США та ЄС за підтримку російської анексії українського Криму.