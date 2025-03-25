У Чехії прогримів вибух на складі боєприпасів

У Чехії стався вибух на складі боєприпасів. Наразі деталей щодо цього майже немає.

Вдень 25 березня 2025 року у Чехії прогримів вибух. Про це пише 24 Канал із посиланням на чеське ЗМІ ČTK Ceske Noviny.

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Є важкопоранений

На збройному підприємстві в Чехії прогримів вибух. Відомо, що важкопораненого доправили до лікарні гелікоптером.

Згодом поінформували, що вибух пролунав сьогодні о 8:45 ранку на складі заводу STV Group у Полічці Світавського району. За інформацією ЗМІ, підприємство виробляє великокаліберні боєприпаси та займається ремонтом військової техніки та постачанням запасних частин.

За попередніми даними, причиною вибуху стало порушення технологічного процесу.

Варто відзначити, що Чехія є одним із найбільших постачальників артилерійських снарядів для України. Також Чехія є однією із тих держав, які підтримують Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.