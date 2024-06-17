У Чехії на полігоні раптово здетонував невідомий боєприпас: є поранені

ЗМІ повідомляють, що у Чехії на військовому полігоні Лібава здетонував боєприпас. На жаль, не обійшлося без постраждалих.

Станом на цю хвилину відомо, що інцидентом займається поліція. Аби якомога швидше надати допомогу постраждалим, до ліквідації наслідків залучили гелікоптери.

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У Чехії стався вибух на полігоні

У понеділок, 17 червня, на військовому полігоні у Лібаві стався вибух невідомого боєприпасі. Наразі на місце події виїхали рятувальники. Ліквідовувати наслідки та евакуйовувати постраждалих допомагають щонайменше два гелікоптери.

Водночас чеське оборонне відомство підтвердило наявність поранених, однак їхню кількість наразі замовчують. Речниця служби швидкої допомоги підтвердила, що на місце події виїхали дві бригади рятувальників. Втім, вона не змогла надати більше інформації.

Ми маємо справу з серйозною аварією на військовому полігоні Лібава, де вибухнув невизначений боєприпас. На жаль, на місці події є постраждалі. Ми намагаємося якомога швидше надати їм допомогу, залучено два рятувальні вертольоти, інцидентом займається військова поліція,

– заявили у пресслужбі чеського Генштабу.

Зауважимо, Лібавський військовий округ розташований в Оломоуцькому краї. Він займає близько 240 квадратних кілометрів і був заснований у 1946 році. Військова територія не доступна для відвідування, вона відкрита лише у виняткових випадках.

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