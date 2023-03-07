У Чехії викрали породистого коня, який належав Кадирову, – ЗМІ

У Чехії викрали породистого коня, вартість якого становить майже 17 тисяч євро. За даними місцевих ЗМІ, жеребець належав так званому очільнику Чечні Рамзану Кадирову.

Коня вкрали уночі 4 березня в чеському селі Крабчице. За даними поліції, злодій зняв із розсувних дверей ланцюг з карабіном і забрав племінного жеребця.

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Кадиров міг купити цього коня для перегонів

У поліції розповіли, що у 16-річного коня на лобі є мітка у вигляді білої зірки неправильної форми, а частина правої задньої ноги нижче гомілковостопного суглоба – також білого кольору.



Так виглядає викрадений кінь / Фото чеської поліції

Як стверджують чеські ЗМІ, коня звати Зазу і в 2012 році глава окупаційної адміністрації Чечні Рамзан Кадиров придбав його для участі в найдорожчих перегонах у світі – чемпіонаті світу в Дубаї. Там Зазу фінішував на 5-му місці.

У межах санкцій Чехія заморозила майно Кадирова, зокрема кілька коней. За місяць до повномасштабного вторгнення двоє російськомовних чоловіків намагалися вивезти коня, однак господар стайні не допустив цього.

У Кадирова тим часом проблеми зі здоров'ям

Колишній віцепрем'єр Чечні Ахмад Закаєв заявив, що за останні кілька місяців Кадиров сильно набрав ваги, а на відео видно, що він просто-таки не може розплющити очей. Власне, скоріш за все, у Кадирова серйозні проблеми з нирками.

На тлі цих чуток кремлівський диктатор Владімір Путін зустрівся з 17-річним сином Кадирова, якого називають ймовірним наступником посіпаки Кремля. Сам же Кадиров також вийшов на люди, щоб зустрітися з ватажком бойовиків Пушиліним, проте на його пальці помітили пульсоксиметр, що стежить за рівнем кисню у крові.