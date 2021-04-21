У Чехії під час спецоперації затримали учасників боїв на Донбасі проти України

Національний центр проти організованої злочинності Чехії у ніч проти 21 квітня провів широкомасштабну операцію. Під час неї затримали щонайменше 5 чехів, яких підозрюють в участі у бойових діях на Донбасі на боці окупантів.
Джерело:Zpravy Aktualne
Деталі спецоперації у Чехії
Затримані були членами воєнізованих формувань. Відомо, що у спецоперації брали участь сотні правоохоронців.
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Зловмисників підозрюють у тому, що вони організовували поїздки чехів в Україну для участі в бойових діях на стороні проросійських бойовиків. Крім того, вони й самі їздили на Донбас.
За даними видання, підозрюваними керували співробітники російської розвідки ГРУ з посольства в Празі. Мовиться про тих дипломатів, яких чеський уряд вже вислав.
ЗМІ розповіло, що поліція побоювалась, що підозрювані будуть чинити спротив під час арешту. Адже дехто з них мав легальну зброю вдома.
У поліції Чехії наголосили, що операція не пов'язана з вибухами у Врбетіце у 2014 році.
Що відомо про висилку дипломатів Росії з Чехії
- 17 квітня Чехія заявила, що висилає усіх 18 працівників російського посольства. Їх запідозрили у співпраці зі спецслужбами та причетності до вибуху складу у Врбетіце. Тоді внаслідок інциденту загинуло 2 людей.
- У відповідь 18 квітня Росія повідомила, що висилає 20 чеських дипломатів. Дії Чехії там назвали "недружнім актом".
- Звинувачення Праги у сторону Москви підтримали Євросоюз, Велика Британія та Україна.