У Чехії під час спецоперації затримали учасників боїв на Донбасі проти України

Національний центр проти організованої злочинності Чехії у ніч проти 21 квітня провів широкомасштабну операцію. Під час неї затримали щонайменше 5 чехів, яких підозрюють в участі у бойових діях на Донбасі на боці окупантів.

Деталі спецоперації у Чехії

Затримані були членами воєнізованих формувань. Відомо, що у спецоперації брали участь сотні правоохоронців.

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Зловмисників підозрюють у тому, що вони організовували поїздки чехів в Україну для участі в бойових діях на стороні проросійських бойовиків. Крім того, вони й самі їздили на Донбас.

За даними видання, підозрюваними керували співробітники російської розвідки ГРУ з посольства в Празі. Мовиться про тих дипломатів, яких чеський уряд вже вислав.

ЗМІ розповіло, що поліція побоювалась, що підозрювані будуть чинити спротив під час арешту. Адже дехто з них мав легальну зброю вдома.

У поліції Чехії наголосили, що операція не пов'язана з вибухами у Врбетіце у 2014 році.

Що відомо про висилку дипломатів Росії з Чехії