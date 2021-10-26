У Чехії затримали учасників "української" злочинної групи

26 жовтня 2021 , 17:37
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Джерело:

Поліція Чехії

У чеському місті Брно поліція затримала членів так званої "Луганської бригади", які займалися вимаганням коштів з українців у місці та у південній Моравії. До злочинної групи входили щонайменше 7 людей.

Правоохоронці провели спецоперацію з кодовою назвою "Бригада". У результаті затримали 4 чоловіків та 3 жінок.

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Отримали мільйони через вимагання

За даними правоохоронців, завдяки незаконному вимаганню, злочинці отримали понад 2,5 мільйона чеських крон. Тобто майже 3 мільйони гривень.

Чоловіків звинувачують в участі в злочинній групі та вимаганні. Їх поліція взяла під варту. Водночас двох затриманих жінок підозрюють у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом.

Під час затримання у зловмисників вилучили чималу кількість готівки та вогнепальну зброю.

Організаторам цієї групи загрожує до 10 років ув'язнення. Розслідування триває під керівництвом прокуратури міста Брно.

Затримання "Луганської бригади": дивіться відео

 

Останні випадки затримання українців закордоном

  • У Польщі українка категорично не хотіла вдягати маску та почала гамселити автобус. Через це довелося викликати правоохоронців. жінці загрожує адміністративна відповідальність.
  • Також у Польщі в ДТП потрапив мікроавтобус з нелегалами, водієм якого був українець. Правоохоронці затримали його.
  • Українець у Польщі вбив свого 7-річного сина та вчинив замах на дружину. За словами злочинця, він так хотів урятувати свою сім'ю.
Автор: Іван Магуряк