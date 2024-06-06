У Чехії пасажирський потяг, який їхав в Україну, зіткнувся з вантажним: є загиблі

Пізно ввечері 5 червня у Чехії зіткнулися 2 потяги: пасажирський і вантажний. Унаслідок інциденту є загиблі, а також десятки постраждалих, серед яких – діти.

Як повідомляє чеський портал новин, лоб в лоб зіткнулися пасажирський поїзд RegioJet 1021, що прямував до Чопа в Україну, з вантажним потягом ČD Cargo. Унаслідок зіткнення перший вагон поїзда майже вщент зруйновано.

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У Чехії зіткнулися потяги

Моторошний інцидент стався близько 23:30 біля нової станції Пардубіце. Як повідомляють чеські ЗМІ, аварія сталася біля нової зупинки Pardubice-centrum. Наразі невідомо, що стало причиною зіткнення потягів.

Відомо, що в пасажирському потязі було близько 200 осіб. До слова, рейс RegioJet 1021 прямував до українського міста Чоп із Праги. Він мав прибути на Закарпаття зранку 6 червня. Пардубіце – перша зупинка на його шляху.

Зіткнення потягів у Чехії: дивіться відео

Прес-секретар пожежної залізничної адміністрації уночі повідомив, що внаслідок аварії загинуло 2 особи, а також заявив про десятки постраждалих, серед яких – діти. На жаль, згодом кількість загиблих зросла до 4.

Нині на місці зіткнення потягів тривають аварійно-рятувальні роботи. Усі надзвичайні служби допомагають пасажирам.

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Оскільки рятувальна операція триває, то кількість загиблих і постраждалих може збільшитися.

На моторошний інцидент відреагував прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Він у мережі опублікував допис і висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Зіткнення поїздів – це велике нещастя. Ми всі думаємо про жертв та постраждалих. Я висловлюю свої щирі співчуття всім постраждалим,

– написав чеський міністр.

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