Чекала на порозі власницю, яку вбили кадирівці: для "Макарівського Хатіко" знайшли нову родину

У Макарові акіта-іну близько місяця чекала на свою власницю, яку жорстоко вбили кадирівці. Врешті собаці знайшли новий дім.

Про смерть жінки стало відомо 15 березня. Окупанти взяли її в полон, ґвалтували, а потім зарізали.

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Для собаки знайшли нову родину

Рені чекала на свою власницю близько місяця. Небайдужі люди приносили їй їжу, однак вона її не брала. Потім волонтери почали шукати для собаки нових господарів і нарешті знайшли.

Акіта-іну на прізвисько Ріні з нещодавнього допису "Макарівського Хатіко" завдяки вашій активності знайшла новий будинок! Тепер у Рені є люблячі господарі, які займуться лікуванням та вихованням собаки,

– зазначив радник міністра МВС Антон Геращенко.

Нові господарі Рені – люди з досвідом та розумінням, як утримувати акіта-іну. Геращенко пообіцяв розповісти про долю собаки трохи згодом.

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