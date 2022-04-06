Чекати більше не можна – збирайте речі й евакуюйтеся, – голова Луганської ОВА

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав мешканців області евакуюватися. Обстріли російських окупантів стають щільнішими.

Луганщини під щільним ворожим вогнем

Очільник Луганської ОВА заявив, що російські військові здійснюють обстріли "Градами" та артилерією. Зокрема, через обстріли не змогли евакуювати населення Попасної.

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Ворог 6-го квітня "накрив щільним" вогнем Сєвєродонецьк, внаслідок чого зруйновано близько 10 багатоповерхівок. Також є поранені волонтери.

Під обстрілами росіян опинилося й Рубіжне. За інформацією Гайдая, одна людина загинула та ще одна отримала поранення. Натомість там вдалося врятувати п'ятьох осіб. На жаль, доля ще сімох невідома.

Через збільшення обстрілів Гайдай закликає людей негайно евакуюватися.

Сьогоднішній день показав, що чекати більше не можна – збирайте речі й евакуюйтеся,

– написав Гайдай.

Глава Луганської ОВА зазначив, що протягом 6 квітня вдалося евакуювати понад 1200. Натомість тільки в Лисичанську залишається близько 30 тисяч людей.

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