Чекатиму на Путіна в Туреччині особисто, – Зеленський

Напередодні Путін запропонував провести переговори з Україною у Туреччині. Увечері, 11 травня, Зеленський заявив, що чекатиме там на нього особисто.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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Зеленський хоче зустрітися з Путіним 15 травня

Президент Зеленський готовий зустрітися із Путіним у четвер, 15 травня. Він сподівається, що Росія цього разу не шукатиме відмовок.

Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть,

– написав глава держави.

Президент також додав, що Україна чекає на припинення вогню від завтра, 12 травня. Йдеться про повну і тривалу тишу, необхідну для дипломатичного закінчення війни.