Чекав суботи, щоб "зробити хід": Спартак Суббота взявся виправдовувати своє ім'я

Спартак Суббота напередодні анонсував "хід у відповідь" на резонансне розслідування Іллі Полудьонного. Дочекавшись суботи, Спартак опублікував своє свідоцтво про народження.

Псевдопсихолог почав прирівнювати себе до Віна Дизеля, Мохаммеда Алі та інших знаменитостей, які змінили своє ім'я. Він додав, що це їх ніхто не цькує і не називає поганцями.

Дивіться також Я був опрацьований брехуном, – Янович звернувся до слухачів "Подкаст терапії" із закликом

Вибачення він не потребує

У своєму пості він переконує, що Спартак – це його ім'я від народження. Суббота опублікував своє свідоцтво про народження, аби довести свою правоту. Як виявилось, він народився в Росії, а саме – в Хабаровську.

Щодо моїх нападників. Керуючись заздрістю та жагою хайпу на моєму імені, вони не перевіряли що їм підкладають, бо головне – шок контент. Переді мною можете не вибачатися, я переживу. А от люди заслуговують почути вибачення від організації, що підписалася під вкидом проти мене і авторизувала дезінформацію про моє ім'я,

– видав "психолог".

Свідоцтво про народження Субботи / Фото з телеграму Субботи

Суббота анонсував "наступний хід"

Блогер сказав, що якщо автори резонансного розслідування не вибачаться добровільно, то "зроблять це у встановленому законом порядку".

Він також пригрозив, що крок за кроком руйнуватиме закиди нападників.

"Скоро наступний хід. Я нікому не дозволю вкрасти моє ім'я. Від самого народження і до самої смерті моє ім’я було є і буде – Спартак Суббота", – резюмував блогер.

Що варто знати про скандал зі Спартаком Субботою