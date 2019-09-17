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      Чекав на Росію, дочекався звільнення: скандальний одеський вчитель більше не працює у школі

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      Звільнені проросійські вчителі
      Звільнені проросійські вчителі / Колаж 24 каналу

      Шкільний вчитель не лише хвалив "Беркут" і полюбляв бойовиків, а й прагнув російської окупації. На це звернули увагу активісти, тож відтепер у школі села Градениці на Одещині цей чоловік не працюватиме.

      Про це розповів у своєму фейсбуці активіст Дем'ян Ганул. Він написав про двох таких вчителів: "За кілька днів – цілих дві гучні історії в освітній галузі на Одещині!"

      Тим часом Путін назвав Ізраїль російськомовною країною

      Мовиться про те, що активісти виявили вчителів, "які не лише мають проросійські погляди, а ще й не стримують себе в антиукраїнських висловлюваннях безпосередньо в процесі викладацької діяльності".

      Обох вчителів наразі звільнено (за мого сприяння). Адміністрація шкіл, на щастя, адекватна і можливі наслідки роботи в школі подібних сєпарів розуміє,
      – наголосив Ганул.

      Активіст обурений: "Окрім інформаційної війни, що її веде РФ на ТБ та в інтернеті, нам, виявляється, загрожують ще й шкільні вчителі! Які, наголошую, формують думку нашого майбутнього – молоді. Просто уявіть, що саме вашій дитині в школі будуть щодня вливати в вуха фігню про "руський мір".

      Kfcybwz
      Скріншот зі сторінки Ласниці у соцмережі

      Імена цих вчителів Микола Ласниця та Людмила Маріуца. Детально про Ласницю можна прочитати у матеріалі 24 каналу.

      Маріуца викладала історію в одеській школі, та замість навчального матеріалу розповідала "страшилки про нацистів" (відео викладали в інтернет її ж учні).

      Читайте також: У школі на Закарпатті першачок провалився у вигрібну яму: у відділі освіти все заперечують

      blog_ava
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      Теги: Новини України Російська пропаганда Новини Одеси Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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