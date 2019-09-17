Чекав на Росію, дочекався звільнення: скандальний одеський вчитель більше не працює у школі

Шкільний вчитель не лише хвалив "Беркут" і полюбляв бойовиків, а й прагнув російської окупації. На це звернули увагу активісти, тож відтепер у школі села Градениці на Одещині цей чоловік не працюватиме.

Про це розповів у своєму фейсбуці активіст Дем'ян Ганул. Він написав про двох таких вчителів: "За кілька днів – цілих дві гучні історії в освітній галузі на Одещині!"

Тим часом Путін назвав Ізраїль російськомовною країною

Мовиться про те, що активісти виявили вчителів, "які не лише мають проросійські погляди, а ще й не стримують себе в антиукраїнських висловлюваннях безпосередньо в процесі викладацької діяльності".

Обох вчителів наразі звільнено (за мого сприяння). Адміністрація шкіл, на щастя, адекватна і можливі наслідки роботи в школі подібних сєпарів розуміє,

– наголосив Ганул.

Активіст обурений: "Окрім інформаційної війни, що її веде РФ на ТБ та в інтернеті, нам, виявляється, загрожують ще й шкільні вчителі! Які, наголошую, формують думку нашого майбутнього – молоді. Просто уявіть, що саме вашій дитині в школі будуть щодня вливати в вуха фігню про "руський мір".



Скріншот зі сторінки Ласниці у соцмережі

Імена цих вчителів Микола Ласниця та Людмила Маріуца. Детально про Ласницю можна прочитати у матеріалі 24 каналу.



Маріуца викладала історію в одеській школі, та замість навчального матеріалу розповідала "страшилки про нацистів" (відео викладали в інтернет її ж учні).

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