Чекаємо наших удома, – Зеленський про новий етап обміну полоненими з Росією

Володимир Зеленський розповів про підготовку нового етапу обміну полоненими. Президент зазначив, що вона триває весь день 23 липня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Що заявив Зеленський про новий обмін полоненими?

Український лідер розповів, що весь день триває підготовка нового етапу обміну полоненими.

Ми чекаємо наших удома. Дуже важливо, що попри всі складнощі, українці повертаються додому,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що по кожному прізвищу проводяться перевірки. Україна шукає всю інформацію.

Було вже немало випадків, коли хлопці були у списках зниклих безвісти, але ми їх знаходили в полоні. Щоразу ми все це дуже уважно перевіряємо,

– підкреслив глава держави.

Зауважимо, що напередодні Зеленський заслухав доповіді щодо проведених етапів обмінів полонених і тих, які наразі готуються. Президент заявив, очікуються кілька етапів обмінів на виконання домовленостей другої зустрічі у Стамбулі.