Чекаємо поліцію – Корнієнко не зміг відповісти, чи говорив з Трухіним про скандальну ДТП

Керівник партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко прокоментував скандал довкола ДТП за участю його колеги по партії Олександра Трухіна. Політик рекомендує чекати офіційної заяви Національної поліції.

За словами керівника "СН", про ДТП у партії дізналися зі ЗМІ. Для уникнення маніпуляцій та фальсифікацій Корнієнко радить чекати, що скажуть у поліції.

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У партії сподіваються на неупереджене розслідування

Олександр Корнієнко розповів, що деталі ДТП мають оприлюднити правоохоронці. Також він висловив сподівання, що розслідування буде неупередженим.

Ми чекаємо в першу чергу реакцію Національної поліції. Якщо вони якусь мають там інформацію, то мають публічно її надавати. В інших випадках, де були наші депутати задіяні як водії, ця інформація була. Думаю, що і тут буде. Також, думаю, можна звернутись за коментарями до Олександра Трухіна. Ми можемо тільки продовжувати послідовно наголошувати, що ми за неупереджені розслідування у подібних випадках,

– пояснив нардеп.

Корнієнко пропонує спостерігати за розслідуванням цієї справи і вже тоді робити висновки. Однак чи був учасником аварії його колега – керівник партії коментувати відмовився.

Керівник "СН" наголосив, що спілкується зі своїми однопартійцями, але чи говорив він про ДТП з самим Трухіним – не уточнив.

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