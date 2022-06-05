Чекаємо на вашу довідку про стан психічного здоров'я: МЗС України потролило Ласло Кевера

Спікер угорського парламенту Ласло Кевер осоромився скандальною заявою про стан психічного здоров'я українського лідера Володимира Зеленського. Реакція української сторони не забарилася.

Позицію України озвучив речник МЗС Олег Ніколенко, передає його слова 24 канал.

Важливо Спікер парламенту Угорщини цинічно заявив про "психічні проблеми" Зеленського

МЗС України очікує на оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров'я. Подальша оцінка слів пана Кевера напряму залежить від висновку, зафіксованому в довідці.

А якщо брати ширше, то, на превеликий жаль, угорські політики наполегливо продовжують поливати брудом Україну та відбілювати злочини Росії. Така позиція не дивує, адже історично Угорщина вже не раз орієнтувалася на сторону зла,

– наголосив Ніколенко.

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук також прокоментував заяву Кевера.

"Увесь демократичний світ зі здивуванням і нерозумінням спостерігає не за заявами Президента Зеленського, а за позицією Угорщини, яка наполегливо продовжує поливати брудом Україну та відбілювати Росію", – підкреслив він.

За словами Стефанчука, Угорщині треба припинити жити минулими проблемами, опускатися до особистих образ і почути те, про що просять закарпатські угорці сьогодні. А це – зброя, якою вони можуть захистити свої домівки від російської орди.

Скандальна заява спікера угорського парламенту

Угорський спікер парламенту Ласло Кевер вважає, що у Володимира Зеленського нібито є "психічні проблеми". Відповідні висновки політик зробив нібито через те, що президент України просить про підтримку. Відповідну заяву угорський політик зробив під час інтерв'ю до Дня національної єдності Угорщини.

"Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це чемно – звісно, наполегливо, та просить, а не вимагає чи погрожує. Погрожують ворогам, а не тим, кого хочуть мати друзями. Тут якась особиста психічна проблема", – висловився Кевер.

Також політик пояснив, що нібито він:

очікує проблем для українських угорців після війни;

"потрібно бути дуже обережними", щоб не дійшло до того, що угорській меншині доведеться зовсім залишити свою країну.

Раніше з критикою Ласло Кевера виступив заступник керівника ОП Андрій Сибіга. Він зазначив, що "подібні загострення відбуваються у певні періоди року".

Народ завжди мудрий і знає віками як відповідати на абсолютно неприйнятні, дикі висловлювання "недополітиків" на кшталт нешановного голови державних зборів Угорщини: "Осла взнаєш по вухах, а дурня – по балачках", "У короткого розуму язик довгий",

– написав Сибіга.

Заступник голови ОП пригадав неоднозначні сторінки в історії, якими Будапешт точно пишатись не може. Сибіга доєднав до посту статтю з Вікіпедії про Корюківську трагедію. Під час Другої світової війни загони СС та угорські жандарми спалили населення села Корюківка, що на Чернігівщині.

СБУ знайшла методички від ФСБ про "спецоперацію" в Україні: дивіться відео