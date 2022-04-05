Чекаємо на зустріч з ймовірними гарантерами найближчим часом, – Зеленський

Україна вимагає гарантій безпеки в обмін на позаблоковий статус. Але поки не відбулися зустрічі з представниками тих країн, які українська влада бачить гарантерами.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами заявив, що не бачить потреби, що такими гарантерами виступали багато різних країн. Головне, щоб це були країни, які мають серйозний вплив у світовій політиці.

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Але поки представники цих країн ще не зустрічалися з українською владою для обговорення того, що вони можуть запропонувати.

"Всі ці гарантії на різних рівнях, тому що різні країни зможуть надати різні гарантії. Поки що всю цю історію ми не склали, тому що не було зустрічі з нами всіх радників, окрім Російської Федерації. Ми хочемо зустрітися з усіма. Вони заявили, шо готові з нами зустрічатися. Готові про це говорити. Цієї зустрічі в Україні ще не відбулося. Ми чекаємо на це найближчим часом", – заявив Володимир Зеленський.

Лише після таких зустрічей Україна і буде знати, які гарантії безпеки їй готові надати партнери.