Обличчя "другої армії світу": у Росії п'яний мобілізований забив до смерті свого командира

У мобілізованих росіян вже зовсім їде дах. Так, у Челябінській області п'яний солдат до смерті побив свого командира.

Інцидент стався 23 грудня. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал.

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У Росії п'яний мобілізований вбив командира

Як стало відомо, у Челябінській області нетверезий мобілізований у купе штабного вагона військового ешелону напав на капітана. Це сталося на станції Місяш. Від одержаних травм командир помер на місці.

Що загрожує мобілізованому окупанту

28 грудня суд ув'язнив мобілізованого росіянина під варту на два місяці. Наразі порушено кримінальну справу за статтею про насильницькі дії стосовно начальника, скоєних у період мобілізації.

Тепер мобілізованому злочинцю загрожує від 5 до 15 років ув'язнення.

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