У російському Челябінську прогримів потужний вибух: фото та відео з місця подій

У вівторок, 29 листопада, в російському Челябінську пролунав потужний вибух. Місцеві телеграм-канали оприлюднили фото та відео з місця подій.

Місцеві ЗМІ пишуть, що попередньо, вибух стався в районі Новосиньоглазова, де розташований кар'єр з видобутку щебеню. Про це повідомляє 24 канал.

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У Челябінську було гучно

Співробітники МНС Росії виїхали до Новосиньоглазового району. Інформація щодо вибуху уточнюється. За іншими локаціями інформація не підтверджується.

Водночас місцеві телеграм-канали почали розповсюджувати фото після вибуху. Судячи з кількості диму, вибух був доволі потужним.

У Челябінську "бавовна": фото з місця подій

Потужний вибух в Челябінську: дивіться відео

"Бавовна" в Бєлгороді

Під Бєлгородом вдруге за день прогриміли гучні вибухи. Перша партія "бавовни" була вранці, друга – по обіді.

Проросійські телеграм-канали, як завжди, повідомили, що спрацювали сили протиповітряної оборони. У мережі оприлюднили світлини, де видно сліди в небі від вибухів. Як це було – дивіться за посиланням.

Напередодні, 27 листопада, у Бєлгородській області також лунали вибухи. У Шебекіно виникли проблеми з водою – зупинка помпової станції трапилася через стрибок напруги.

Схоже, у Бєлгороді спрацювало "правило бумеранга". Губернатор Гладков став розповідати, що лінія електропередач зазнала пошкоджень внаслідок обстрілу. Звинувачення традиційно лунали у бік України.

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