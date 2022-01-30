Чим відрізняються новорічні привітання Зеленського та лідера Китаю: цікаві факти

1 лютого світ святкуватиме Китайський Новий рік. Жителів КНР традиційно привітає лідер Сі Цзіньпін.

Новорічне звернення голови Китайської Народної Республіки є надзвичайно важливим для жителів та суттєво відрізняється від привітання українського лідера. Про відмінності сайту 24 каналу розповів член Української асоціації китаєзнавців та економічний аналітик Петро Шевченко.

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Як вітають мешканців КНР

За словами аналітика, китайський лідер Сі Цзіньпін дуже конкретно вітає китайців. Зокрема, у своєму привітанні політичний діяч говорить про економіку, боротьбу з коронавірусом, про деякі особливі моменти – технічні речі, які дійсно важливі для китайців.

За його словами, китайці уважно слухають вітання Сі Цзіньпіна та вірять кожному його слову.

Мова програмує мислення. Китайська емоційна – це пошукова мова, якою складно "лити воду" або якось прикрашати. Тому китайців вважають холоднокровними людьми,

– пояснив експерт.

За словами експерта, новорічні привітання в Україні та Китаї сильно відрізняються / Фото Валентини Поліщук, 24 каналу

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Як в Україні

В Україні дещо інші усталені традиції. Як зазначив Петро Шевченко, новорічне привітання президента Володимира Зеленського є більш емоційним.

Новорічне вітання українського президента містить більше емоцій та апеляцій до історії. Це не проблема президента, а проблема самого запиту суспільства,

– уточнив Шевченко.

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