Аргентина змиває ганьбу, Франція оформлює путівку в плей-офф: анонс ЧС-2022 26 листопада

У суботу, 26 листопада, на чемпіонаті світу 2022 в Катарі зіграють чотири матчі. Ліонель Мессі спробує здобути перші очки на Мундіалі, а Туніс і Саудівська Аравія хочуть створити ще більше сенсацій.

24 канал розповідає про матчі, які очікують вболівальників у сьомий день чемпіонату світу. 26 листопада глядачі побачать спробу реваншу Мессі і компанії, битву двох аутсайдерів групи D та чинних чемпіонів світу.

Туніс – Австралія

Початок: 12:00

Стадіон: Аль-Джануб (Аль-Вакра)

У першому турі Туніс приємно здивував. "Орли Карфагену" дали рівний бій полуфіналісту останнього Євро Данії та змогли здобути нульову нічию.

Цей результат дає африканцям надію на боротьбу за плей-офф. Для цього команді Джалеля Кадрі треба обов'язково перемагати Австралію і сподіватись на перемогу французів у паралельній грі.

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Що стосується "Соккеруз", то вони також сподобались у першому турі, але лише на початку матчу. Підопічні Арнольда повели в рахунку в матчі із Францією, однак після помилок в захисті і першого ж пропущенного м'яча поплили.

Матч аутсайдерів групи D буде горловим, оскільки жодну з команд не влаштує нічия. Для проходу в плей-офф треба перемагати і тут трохи більше шансів дають Тунісу.

Команда має більш збалансований склад, а тренер поставив збірній непогану гру в обороні. Австралійці ж банально поступаються по рівню, а при першій проблемі можуть скласти зброю.

Найбільш ймовірним підсумком була би нічия. Проте важливість протистояння в купі з ситуацією "пан або пропав" може додати фарб двобою та все ж подарувати нам переможця.

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Польща – Саудівська Аравія

Початок: 15:00

Стадіон: Едьюкейшн Сіті Стедіум (Аль-Раян)

Наші сусіди будуть протистояти в другому турі головній сенсації 1 туру. Сауди зненацька подолали грізну Аргентину і тепер сплутали всі карти у квартеті.

Команда Ерве Ренара тепер є одним із фаворитів на вихід в плей-офф, але для цього треба хоча б не програти в останніх іграх. Чи вистачить команду на другий поспіль бій із серйозним суперником?

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Цілком можливо, адже команда Чеслава Міхневича поки не дуже вражає. В першому турі "Кадра" не виглядала сильнішою за мексиканців, а свій момент з пенальті не реалізував Роберт Левандовскі.

По суті, із поляками злий жарт може зіграти як раз залежність від форварда Барселони. Аравійці вже показали, що можуть розбиратись із командою, де є одна яскраво виражена зірка.

Зламати плани суперника зможуть 2-3 голи в першому таймі. Це те, що мала зробити Аргентина, але зупинилась на одному м'ячі в першій грі. Якщо полякам не вдасться швидко прибити суперника, шанси на перемогу будуть танути все більше.

Франція – Данія

Початок: 18:00

Стадіон: Стадіон 974 (Доха)

Підопічні Дідьє Дешама ледь не створили собі проблеми у першій грі, однак змогли доволі швидко виправити програшну ситуацію з Австралією. Тепер на "Ле Бле" очікує битва з більш сильним опонентом.

Данці не змогли здобути перемогу у грі з Тунісом, але від цієї команди можна очікувати чого завгодно. В тому числі і перемоги на французами, що вони і показали двічі в останній Лізі націй.

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Поразка не закриє перед данцями двері в плей-офф, але змусить команду Юлманда залежати в останньому турі від гри Туніс – Франція. І там вже чемпіони світу можуть розслабитись і допомогти своїй колишній колонії.

Тим паче, "Ле Бле" продовжує страждати через травми. Так і не зіграють на ЧС Нкунку, Бензема та Люка Ернандес, до того ж під питанням і участь Комана. Звісно, у Дешама дуже великий вибір якісних виконавців, але непоступливі данці можуть знайти слабкі місця навіть у такої машини.

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Аргентина – Мексика

Початок: 21:00

Стадіон: Лусаїл Айконік Стедіум (Лусаїл)

Фіаско в першому турі загнало "альбіселесте" в глухий кут і не залишає права на втрату очок. Мессі і компанії вкрай треба перемагати мексиканців, щоб залишились шанси на перше місце в групі. На Францію вони навряд чи хочуть вийти.

У захист чемпіонів Копа Америка можна сказати, що вони не були безнадійні у першій грі, а скоріше просто не добили опонента та недооцінили його. Потенціал Аргентини всім відомий і вона здатна переграти ледь не будь-кого за правильного настрою.

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До того ж, протистояти Мессі та компанії будуть посередні мексиканці. Підопічні Херардо Мартіно показали середню гру з поляками і хоч і мали більше моментів, але могли б і програти, якби Очоа не потягнув пенальті.

Команда нині проходить через зміну поколінь, а їх аргентинський наставник робить ставку на гру в обороні. Як наслідок, в останнії 9 офіційних матчах команда сім разів не пропускала, але при цьому більше двох забила лише скромному Суринаму.

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"Ель Трі" можуть задовольнитись нічиєю, адже в останньому турі на них очікує гра з саудами, які можуть вже видохнутись після важких боїв. Аргентині ж треба лише перемагати, інакше шанси Мессі на Кубок світу швидко розтануть під катарським сонцем.