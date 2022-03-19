"Черчилль у флісовій кофті": Зеленський потрапив на обкладинку журналу Der Spiegel

Новий номер відомого німецького тижневика Der Spiegel вийшов у світ з обкладинкою, що присвячена Україні. На ній – Володимир Зеленський, Віталій Кличко й інші відважні захисники.

А саме – військові, рятувальники та цивільні. На фоні видно Будинок профспілок у Києві й барикади із мішків з піском, а також – протитанкові їжаки.

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Зараз увага світу прикута до України

У центрі нової обкладинки – слово "Незламні" великими літерами. "Протягом кількох тижнів українські військові та добровольці протистоять наступу російської армії. Чи зможуть вони перемогти військову міць Путіна?", – мовиться в описі до фото в інстаграмі.

Зеленського порівняли з Черчиллем

Матеріал, присвячений боротьбі українців проти російської агресії, має заголовок "Черчилль у флісовій куртці" – так видання називає президента Зеленського.

"Путін з'являється в костюмі й говорить із ненавистю. Зеленський носить оливково-зелений одяг й говорить приязно, але твердо. Від нього залежить, чи його країна утримає свої позиції в цій війні", – цими словами автор починає статтю.

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