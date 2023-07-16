Набагато менші за російські: Череватий розповів, як ЗСУ мінімізували свої втрати біля Бахмута

Російські окупанти на Бахмутському напрямку застосовують весь спектр оборонних зусиль, щоб стримати українські війська. Та завдяки ретельній підготовці Силам оборони України вдається мінімізувати власні втрати.

Оборонні зусилля росіян включають побудову інженерно-загороджувальних споруд, а також потужні удари артилерійських систем по наших військах. Про це в ефірі телемарафону розповів Сергій Череватий, речник Східного угрупування військ ЗСУ, інформує 24 Канал.

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Українські сили ретельно готуватися до контрнаступальних дій

За словами Череватого, українські сили ретельно готуватися до контрнаступальних дій на Бахмутському напрямку.

Проводили залагодження бойових підрозділів і штурмових груп, проводили їх навчання і донавчання в тому числі, як проходити інженерні загородження ворога, включно з мінними полями. Максимально враховується все для того, щоб зберегти особовий склад від артилерійського вогню,

– сказав він.

Речник констатував, що "наш аналіз показує, що наші втрати на порядок менші, аніж у ворога".

Чому Росія перекидає елітні групи

Сергій Череватий прокоментував перекидання російських елітних підрозділів на Бахмутський напрямок. Він підтвердив, що ворог намагається посилити своє угруповання, однак це "спричинене тим, що ми постійно завдаємо їм потужних втрат"

Речник пояснив, що росіянам потрібне постійне оновлення особового складу, який зазнає великих втрат та у техніці, щоб зберегти динаміку. Крім того, окупанти намагаються перехопити ініціативу на Лимано-Куп'янському напрямку.

Тому, як сказав Череватий, росіяни підтягують підрозділи, в тому числі більш-менш боєздатні підрозділи повітряно-десантних військ та мотострілецьких бригад.

За його словами, там, де не вистачає більш навчених військових, вони підтягують бойовий армійський резерв, територіальні війська, приватні військові компанії й так звані роти "Z".

Речник підкреслив, що особовий склад – це головний біль для Росії. Ворог намагається поповнити резерви без загальної мобілізації, адже боїться її оголошувати з огляду на суспільно-політичні процеси, які це може породити.