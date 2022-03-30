Через 2 – 4 дні Росія може підтвердити пропозиції, – Подоляк про новий етап переговорів

Українська сторона подала свої пропозиції. Росія може підтвердити їх упродовж 2 – 4 днів.

Після цього може мовитись про новий етап переговорів. Про це повідомив голова української делегації Михайло Подоляк.

Зверніть увагу Україна не може бути зруйнованою до кінця, – Подоляк про договірні пропозиції окупантам

На погляд української сторони, наша держава вже майже вийшла на можливість попереднього підписання договору, який може запустити процес для зустрічі президентів.

Може, через 2 – 4 дні вже буде остаточна версія, яку підтвердять росіяни зі своїми зауваженнями, і ми зможемо вийти на наступний раунд переговорів,

– наголосив Подоляк.

Подоляк: Це можливість для Росії вийти з якимось обличчям

За його словами, для російської сторони вихід з війни має бути адекватним. Запропонована українською делегацією та президентом формула безпекового договору дозволяє відійти від класичного договору про мир між Україною та Росією.

Двосторонній договір з Росією буде не дуже гарантований. Адже держава-агресорка може завжди порушити такі домовленості.

Однак багатосторонній договір, де Росія візьме на себе зобов'язання, зокрема перед іншими країнами-гарантами, це можливість для російської сторони вийти з якимось обличчям,

– зауважив Подоляк.

На його думку, відповідний договір влаштує Росію, адже іншої формули бути не може. Україна повинна отримати, згідно з попередніми результатами війни, фундаментальні ключові гарантії безпеки.

"Тому, я думаю, що ми вийдемо на конкретику щодо цього договору вже за лічені дні. Він влаштує, як я розумію, всіх країн-гарантів", – додав Подоляк.

Варто переглянути – Українська делегація заганяє Росію у глухий кут: дивіться відео