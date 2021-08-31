Через 20 років зими може й не бути: синоптик попередив про зміни клімату в Україні
Джерело:Парламент.UA
За останні роки в Україні відчутно збільшилася середньорічна температура. Це може призвести до того, що вже через 20 років у країні не буде звичної зими.
Таку заяву в інтерв'ю виданню зробив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда. Він пояснив, що глобальне потепління не могло оминути Україну.
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В Україні можуть зникнути звичні зими
"Скажу більше, наша держава належить до тих країн, в яких воно досить відчутне – середньорічна температура за останні кілька років збільшилась на 1,6-1,7 градуса", – розповів експерт.
За його словами, щороку теплий літній період в Україні збільшується в середньому на 10 – 15 днів, водночас зимовий період скорочується.
Якщо все так і продовжуватиметься, то через 20 – 25 років зими в Україні взагалі може не бути,
– підсумував Кульбіда.
Водночас він додав, що у 2021 році в Україні буде найбільший врожай за всю історію, починаючи від Київської Русі.
Літо щороку ставатиме спекотніше
- За останні 30 років літо в Україні стало на півтора градуса теплішим. За словами кліматологині Віри Балабух, зростання температури продовжиться і в майбутньому. До 2050-х років вона може збільшитися в середньому на 1,5 градуса.
- Така ситуація не пов'язана з активністю Сонця. Справа в людській діяльності, одним з наслідків якої є викид парникових газів.