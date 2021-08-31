Через 20 років зими може й не бути: синоптик попередив про зміни клімату в Україні

За останні роки в Україні відчутно збільшилася середньорічна температура. Це може призвести до того, що вже через 20 років у країні не буде звичної зими.

Таку заяву в інтерв'ю виданню зробив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда. Він пояснив, що глобальне потепління не могло оминути Україну.

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В Україні можуть зникнути звичні зими

"Скажу більше, наша держава належить до тих країн, в яких воно досить відчутне – середньорічна температура за останні кілька років збільшилась на 1,6-1,7 градуса", – розповів експерт.

За його словами, щороку теплий літній період в Україні збільшується в середньому на 10 – 15 днів, водночас зимовий період скорочується.

Якщо все так і продовжуватиметься, то через 20 – 25 років зими в Україні взагалі може не бути,

– підсумував Кульбіда.

Водночас він додав, що у 2021 році в Україні буде найбільший врожай за всю історію, починаючи від Київської Русі.

Літо щороку ставатиме спекотніше