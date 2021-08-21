Через 5 років: суд скасував арешт майна, вилученого з будинку батьків Клюєва
Джерело:УП
Майно, вилучене у 2016 році під час обшуків у будинку батьків Андрія Клюєва, відтепер не перебуває під арештом. Суд задовольнив відповідне клопотання матері посадовця часів Януковича.
Рішення 20 серпня ухвалила Лідія Щебуняєва – суддя Шевченківського райсуду Києва. Таку інформацію підтвердив прокурор Олексій Клименко.
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За його словами, серед речей, на які скасували арешт, є вази, картини тощо. Водночас їхня вартість є досить незначною, якщо порівнювати з іншим арештованим майном Клюєва – нерухомістю, земельними ділянками та авто.
Клименко пояснив, що поки що прокурори отримали лише вступну та резолютивну частину рішення суду. Тож наразі мотивами, за якими суд ухвалив це рішення, невідомі. "Коли отримаємо повний текст, будемо вживати заходів, аби його оскаржити", – запевнив Клименко.
Аналогічне клопотання розлядали й раніше
Прокурор уточнив, що Шевченківський райсуд Києва вже розглядав аналогічне клопотання адвоката Клюєва – раніше у серпні. Втім, тоді його так і не задовольнили. Ще у 2016 році цей же ж захисник спробував оскаржити рішення щодо арешту вилучених речей в Апеляційному суді, також безуспішно. Тож тепер адвокат подавав клопотання, представляючи матір підозрюваного. Він наголошував, що майно, яке перебуває під арештом, належить їй, а не Клюєву.Зверніть увагу! У прокуратурі вважають, що клопотання мав би розглядати Подільський райсуж Києва. Тобто, у Шевченківському райсуді рішення могли ухвалити із порушенням підсудності.
Що відомо про Андрія Клюєва:
Джерело: "Вікіпедія"
- Колишній очільник Адміністрації президента – при Януковичі. Цю посаду він обіймав з 24 січня 2014 року. Рівно через місяць подав у відставку.
- До цього був перший віцепрем'єром – міністром економічного розвитку і торгівлі, а також секретарем Ради нацбезпеки та оборони.
- Сергій Лещенко та Мустафа Найєм у своєму розслідуванні заявили, що саме Клюєв відповідальний за кривавий розгін Євромайдану 30 листопада 2013 року.
- У 2019 році ЦВК зареєструвала Клюєва на дострокових парламентських виборах. Втім, згодом рішення скасували: СБУ підтвердила, що у 2014 році він виїхав з України.
- Згодом, у січні 2020 року Клюєва заочно арештували. Проте вже через місяць було прийняте рішення про скасування відповідної постанови.