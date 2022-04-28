Через антисанітарію в Маріуполі можуть спалахнути смертоносні епідемії

Маріуполь вже 2 місяці перебуває у блокаді. Через антисанітарію містянам загрожують не лише російські обстріли, а й небезпечні хвороби.

У Маріуполі середньовічні умови життя

Температура повітря у Маріуполі вже сягає +20 градусів. Далі вона буде лише зростати.

Важливо Понад 50 авіабомб скинули окупанти за ніч на "Азовсталь"

У місті немає централізованого водопостачання та каналізації, а під завалами розкладаються тисячі трупів. Крім того, місцевим мешканцям катастрофічно бракує питної води та їжі.

Росіяни перетворили місто на великий сміттєвий бак, адже ніхто не вивозить відходи. Невдовзі у Маріуполі можуть спалахнути холера, дизентерія та кишкова паличка.

Окупанти не в змозі забезпечити населення продуктами, водою та ліками. Або просто не зацікавлені в цьому. Вони блокують всі спроби евакуації, а без цього люди будуть помирати. Адже зараз в зруйнованому Маріуполі середньовічні умови життя. Потрібна негайна та повна евакуація,

– наголосив мер Вадим Бойченко.

Останні новини про ситуацію в блокадному місті

Лише за ніч проти 28 квітня російські окупанти випустили по заводу "Азовсталь", де ховаються цивільні, понад 50 авіабомб.

Росіяни готуються провести в Маріуполі масштабну провокацію – так званий "престур" за участі лояльних іноземних "журналістів". Так вони планують скинути відповідальність за власні злочини на українських військових. Для цього вже підготували "свідків" та провокаторів, які розповідатимуть нісенітниці про ситуацію в місті.

На такі плани держави-агресорки відреагували в Офісі Президента. Михайло Подоляк зазначив, що це брехлива вистава, на яку вже ніхто не поведеться.

До теми дивіться відео про те, що маріупольців вивезли за 8 тисяч кілометрів від України: