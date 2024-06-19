Через атаку по Львівщині постраждали 2 людей: у якому вони стані

На Львівщині збільшилась кількість постраждалих через нічну атаку Росії "Шахедами". Поранення отримали двоє чоловіків 47 та 70 років.

Двоє людей постраждали на Львівщині внаслідок нічної атаки російських безпілотників, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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На Львівщині двоє поранених після атаки "Шахедів"

У Малехові 47-річний чоловік отримав різані рани рук, медики надали йому допомогу на місці, обійшлося без госпіталізації.

Також 70-річний чоловік отримав поранення у цьому ж населеному пункті. Він перебуває в стані середньої тяжкості.

Що відомо про стан другого потерпілого

За словами керівника ОВА, потерпілий перебуває у медзакладі.

"Його госпіталізували. У нього акубаротравма, множинні осколкові поранення і кілька вогнепальних переломів", – зазначив Козицький.

Раніше повідоляли про одного постраждалого чоловіка під час нічної атаки "Шахедів" на Львівщині. Зазначаось, що у Малехові чоловік отримав різані рани.

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