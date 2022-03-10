Через атаку ворога понад 300 будинків у Харкові – без тепла

Росіяни обстріляли у Харкові комунікації теплових мереж. У результаті без тепла залишилися 347 будинків.

Росія продовжує свій терор щодо мирного населення та українських міст. Однією із найгарячіших точок досі залишається Харків.

Читайте також Зруйнований колись популярний ТРЦ в Харкові: Терехов обіцяє все відбудувати

Понад 300 будинків у Харкові – без тепла

У компанії "Харківські теплові мережі" повідомили, що через масований обстріл окремих районів міста були суттєво пошкоджені теплові мережі та джерела теплопостачання.

Станом на 10 березня залишаються масштабні руйнації, які можна буде усунути тільки після закінчення бойових дій. У зв'язку із цим, неможливо відновити опалення у 347 будинках.



Росіяни пошкодили в Харкові тепломережі / Фото "Харківські тепломережі"

Нагадаємо, з Одеси до Харкова потягом відправлять партію хліба, його безкоштовно роздадуть містянам.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Зверніть увагу – у Харкові вночі горів ТРЦ Nikolsky, деталі – дивіться відео