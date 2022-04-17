Через бойові дії без світла та води залишаються понад 83 населених пунктів Харківщини

Без електропостачання та води внаслідок бойових дій залишаються 83 населені пункти у Херсонській області. Ще у 20 селах відсутнє газопостачання.

Таку інформацію повідомили у Херсонській облдержадміністрації в оперативній інформації станом на 17 квітня 15:00.

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Обленерго Херсонщини повідомило, що енергетики щодня працюють над відновленням енергопостачання у населених пунктах Херсонської області.

За попередніми даними, вдалося частково відновити електропостачання в колишньому Великоолександрівському районі, зокрема, в селах Борозенське, Новодмитрівка та прилеглих населених пунктах. Також у Нововоронцовському районі у селі Нововоскресенівка. До цього списку також додалися міста Нова Каховка та Плодове.

Ситуація залишається складною у ще значної кількості населених пунктів.

Потреби в постачанні по області:

потребують електропостачання – 50630 осіб;

потребують газопостачання – 19692 особи;

потребують водопостачання – 50630 осіб.

Внаслідок бойових дій понад 50 тисяч жителів області потребують водо- та електропостачання. Також майже 20 тисяч залишаються без газопостачання.

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