Через брак комплектуючих зупинив роботу єдиний у Росії виробник танків

Військові окупантів щодня втрачають свої танки у боях з нашими хлопцями. А нові в них можуть дуже скоро закінчитися, адже зупинив свою роботу "Уралвагонзавод".

Так, у Генштабі ЗСУ зазначили, що санкції б'ють не лише по мирному населенню, а й по військових. Тож через відсутність надходження іноземних комплектуючих, довелося зупинити роботу підприємства "Уралвагонзавод".

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Нові танки на Росії збирати не зможуть

Також відомо, що припинив свою роботу Челябінський тракторний завод. Він і "Уралвагонзавод" займалися виготовленням і ремонтом танків, а також іншої броньованої техніки. Усе, ясна річ, ішло на потреби армії країни-агресорки.

У Defense Express зазначають, що росіяни не можуть самотужки налагодити виробництво. Вони все ще дуже залежать від іноземних запчастин, які самостійно не вміють виготовляти. Так, у модернізованих танках система керування вогнем працює завдяки французьким тепловізорам. Їх з 2014 року країні вдавалося діставати через Білорусь, яка ще не була тоді під санкціями.

Тож дуже скоро запаси озброєння Росії дійдуть до логічного кінця. Постачати їй щось нове зараз ніхто не наважиться. А ремонтувати на болотах техніку просто не зможуть, адже відсутність запчастин робить цей процес проблематичним.

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