Через декілька секунд після тривоги: в Одесі пролунав вибух

В Одесі увечері 21 листопада пролунав вибух. Це сталося через декілька секунд після того, як у місті оголосили про тривогу.

Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 17:06. За хвилину до того Повітряні сили повідомили, що на території Одеської області – ракетна небезпека. А вже через декілька секунд надійшло повідомлення про вибух, інформує 24 Канал.

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Повітряні сили просять негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Моніторингові телеграм-канали повідомили, що, за попередніми даними, російські окупанти запустили керовану авіаційну ракету з борту тактичної авіації. Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації наразі не було.

Українцям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео місця прильотів. Окрім того, заборонено знімати роботу ППО. Також людей закликають довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну й атакує Україну не лише дронами й ракетами, але й фейками.