Через Дію подали вже 66 тисяч заяв про пошкоджене майно українців через війну

Українці отримали можливість подати заяву про пошкоджене майно за допомогою застосунку Дія. І нею вже скористалися 66 тисяч наших земляків.

Про це у своєму телеграмі розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Подати заяву можна за кілька кліків

Дякую, що ви допомагаєте нам збирати всю необхідну інформацію для експертів і комісії, які згодом проводитимуть оцінку житла,

– написав він.

Так, від 24 лютого українці подали вже 66 тисяч цифрових заяв. Їх опісля завершення війни опрацюють та визначатимуть компенсацію збитків, яких завдали окупанти.

Як подати заяву в Дії

Для цього у вас має бути остання версія застосунку.

Зайдіть у нього та виберіть пункт "Послуги" та натисніть на "Пошкоджене майно".

Після цього вам необхідно заповнити форму та вказати всю необхідну інформацію.

У Мінцифри нагадали, що необхідно вносити дані лише стосовно власного майна. Якщо ви живете у багатоквартирному будинку, то дані слід вносити лише про свою квартиру.

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